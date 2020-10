Nessuna autopsia, a 7 giorni dalla morte stamani i funerali del 44enne Roberto Nardone

TERMOLI. A distanza di una settimana dalla morte avvenuta all’ospedale di Pescara, dov’era ricoverato nel reparto di rianimazione, si celebrano oggi, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, i funerali del 44enne centauro Roberto Nardone.

Nonostante sia trascorso questo lasso di tempo, non è stata effettuata l’autopsia sulla salma del centauro termolese, anche se il fascicolo era comunque all’attenzione della Procura di Vasto, per chiarire le cause dell’incidente accaduto nel pomeriggio del 19 settembre scorso. Il 44enne perse il controllo del suo maxi scooter su cui viaggiava, per ragioni al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Vasto, e finì contro una recinzione di una abitazione. Il sinistro avvenne nei pressi di una curva in via Cardone. Era in sella ad un Yamaha T-Max.

Il feretro del 44enne è tornato stamani a Termoli.