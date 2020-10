Montecilfone comune virtuoso, la raccolta differenziata si attesta oltre l'85%

MONTECILFONE. Nei primi nove mesi del 2020 la raccolta differenziata a Montecilfone si attesta oltre l'85%, pari all'85,06% con esattezza. Un solo mese, a gennaio, sotto l'80%, con 74,03%, poi un deciso balzo in avanti, col picco raggiunto tra agosto e settembre, rispettivamente all'89,28% e all'88,66%. In quantitativi, da gennaio a settembre, si è differenziato un peso di 238,165 tonnellate su 257,982 tonnellate di rifiuti raccolti in paese.

A farla da padrone, sempre l'umido, con 119,35 tonnellate, come frazione raccolta; quindi il vetro (35,805 tonnellate), la carta (24,45) e la plastica (17,89). A seguire ingombranti (14,29) e Raee (5,526). L'indifferenziato, invece, ammonta a 38,55 tonnellate.