LARINO. Distretti del cibo in Molise, arrivano i ringraziamenti dal territorio frentano.

«Ieri il Consiglio Regionale ha approvato la legge sui distretti del cibo.

Siamo davvero contenti per questo primo passo arrivato dopo un lungo lavoro di confronto: l'anno scorso anche il Presidente del Biodistretto Biomolise, sindaco di Larino, Dott. Giuseppe Puchetti, con una delegazione composta da lui e da altri due Sindaci - la Sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto e il sindaco di Montorio Nei frentani Pellegrino Nino Ponte - hanno partecipato, invitati, alle commissioni di lavoro sul progetto di legge.

Il Biomolise, associazione libera nata ormai da diversi anni, con un serio progetto per il territorio, e composta da oltre 14 comuni, un importante comitato tecnico scientifico e produttori locali - che hanno scelto il metodo biologico per le loro produzioni-, accoglie con soddisfazione l'approvazione della legge da parte del Consiglio REegionale .

Il Presidente onorario del Biodistretto Biomolise, a cui va il ringraziamento di tutta la squadra del Biomolise, Onorevole Giovanni di Stasi, segue il progetto dagli albori e, insieme a lui, la stessa delegazione presente in Regione, si è recata a Roma, lo scorso anno, al Ministero delle Politiche Agricole per conoscere approfonditamente le potenzialità del bando nazionale - dedicato ai distretti del cibo - per il territorio e per il futuro della nostra regione.

Ora, con una solida base normativa, è il momento di progettare, coinvolgere, trasmettere la filosofia dell'eccellenza, come più volte ha sottolineato anche l’assessore Cavaliere. E’ il momento di guardare al futuro puntando sulla capacità della nostra regione di rispondere perfettamente alle richieste dell’Europa: produrre in maniera sana, pulita e giusta.

Possiamo essere eccellenza. Oggi possiamo farlo anche attraverso i Biodistretti».