Messo in sicurezza il tratto del porto dove ci fu il dramma del 76enne

TERMOLI. Non è ancora definitivamente conclusa la vicenda relativa all’incidente mortale che venerdì 13 dicembre 2019, nel giorno di Santa Lucia, ha visto il 76enne Giuseppe Tumini terminare in mare, al porto di Termoli, nel tratto di banchina tra i Cantieri navali e l’area dell’imbarco per le Tremiti, al volante della sua Renault Kangoo. Si attendono notizie dalla Procura di Larino,I militari della Capitaneria di Porto di Termoli nei giorni successivi hanno accertato la dinamica esatta del drammatico sinistro, che ha portato il veicolo ad affondare in mare e il suo conducente ad annegare.Ricordiamo che la salma dell’anziano è stata subito restituita ai familiari. Intanto, qualcosa a distanza di 10 mesi da quel dramma è mutato. La zona in cui cadde il veicolo col 76enne al volante è stata messa in sicurezza, con delle barriere.