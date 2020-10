"L'Adriatico che non ti aspetti", il Tgcom mette Termoli in vetrina a ottobre

TERMOLI. Ricordate la tintarella di ottobre, beh, l’abbiamo propugnata la scorsa settimana, coi bagnanti ancora calamitati dalla bellezza di una stagione fruibile sulla spiaggia, dove si possono anche trovare ombrelloni attrezzati per godere del sole e del mare. Ad accorgersi di Termoli, ancora una volta, la stampa nazionale, che mai come nel 2020, al di là delle tare pandemiche, ha riscoperto il nostro territorio.

Per la sezione viaggi del Tgcom Mediaset, anche a ottobre, oltre che a settembre, la località simbolo del Molise costiero merita una vetrina, sotto le insegna di un titolo roboante: «Termoli: l’Adriatico che non ti aspetti - il Molise offre spunti inediti per una vacanza di inizio autunno, tra ultimo sole, arte e sapori generosi». Una accurata fotogallery con un ventaglio di 20 immagini, tutte corredate da una didascalia puntuale e il titolo accattivante: «Termoli: la bellezza di una città tra mare e storia» e poi una descrizione minuziosa di luoghi e storia, con richiamo al portale dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo. Una perla dell’Adriatica che il Tgcom nella sezione viaggi propone nel suo scrigno mediatico.

Una promozione senza soluzione di continuità al nostro litorale, sperando che l’attuale contesto sparisca al più presto e si possa tornare a investire senza patemi d’animo sul futuro.

Un esempio tangibile di cosa possa realmente offrire quella "Visione" di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, allorquando abbiamo tracciato un bilancio della stagione estiva 2020, il turismo e l'offerta di accoglienza e panorami è l'industria del terzo millennio, ma vanno create condizioni e occasioni per fare sistema e rendersi sempre più competitivi.