Diffondere il valore, l'importanza e la sensibilità di "Gaia", il suolo che vive

LARINO. «Il professor Vincenzo Michele Sellitto dell'Università di Timosoara della Romania, ha provato l'importanza del suolo in rapporto all'uomo e al mondo. E' grandioso come il suolo faccia parte di noi in qualsiasi momento della nostra vita: un legame invisibile ma molto intenso quello che c'è tra i microrganismi del suolo e quelli umani. Dobbiamo imparare a rispettare i tempie le necessità che ha, ma al contempo sfruttarlo per vivere e per sopravvivere. L'impatto ambientale contemporaneo grava notevolmente sulla qualità del suolo e sulla sua integrità, ed è proprio per questo che dobbiamo diffondere il valore, l'importanza e la sensibilità di "Gaia", considerarlo perciò come un vero e proprio essere vivente».

E’ questa riflessione di un studentessa che focalizza l’attenzione data all’evento avvenuto ieri alla D’Ovidio. Vincenzo Michele Sellitto, Professore associato presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Timisoara (Romania), esperto di suolo e tecnologie per lo sviluppo e l'innovazione sostenibile in agricoltura, ha incontrato mercoledì scorso gli studenti del Liceo “F. D’Ovidio” di Larino. Il prof. Sellitto ha focalizzato l'attenzione sul legame tra suolo e salute umana, evidenziando proprio l'importanza del suolo in rapporto all'uomo e al mondo. Così come per il corpo umanocaratterizzato da diversi microbioti anche le piante e il suolo sono caratterizzati da uno specifico microbiota.

Dopo i saluti del dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Larino, prof. Antonio Vesce, insieme ai docenti dell’istituto, sensibili I ragazzi sono stati immersi in un viaggio virtuale traBiodiversità del suolo, il suo microbiota e nuove tecnologie in uso per identificarlo e studiarlo. Il suolo, risorsa strategica per l’umanità, Dobbiamo imparare a rispettare i tempi e le necessità che ha, ma al contempo sfruttarlo per vivere e per sopravvivere. Il suolo, quindiuna risorsa non rinnovabile, soggetta al dissesto idrogeologico, allo sfruttamento eccessivo a fini alimentari,alla cementificazione selvaggia, al degrado.

L'impatto ambientale contemporaneo grava notevolmente sulla qualità del suolo e sulla sua integrità, ed è proprio per questo che dobbiamo diffondere il valore, l'importanza e la sensibilità di "Gaia", considerarlo perciò come un vero e proprio essere vivente. Il prof. Sellitto ha condiviso con gli studenti e docenti le sue ultime ricerche in campo scientifico sul tema del Microbioma e qualità degli alimenti facendo cenno alla sua ultimo lavoro editoriale con Edagricole presentando nel finale il libro dal titolo Imicrorganismi utili in Agricoltura. E’ stata una grande occasione per tutti presenti per l'opportunità di approfondire un tema attuale ed urgente come quello della tutela del suolo e della salute umana.