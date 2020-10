Stagione influenzale 2020-2021, partita la raccolta dati

TERMOLI. Non c'è soltanto la pandemia (o epidemia, come viene denominata dal Ministero della Salute) da coronavirus, sotto i riflettori anche la stagione influenzale 2020-2021. Partito il protocollo operativo InfluNet & CovidNet.

Lunedì 12 ottobre 2020 (42a settimana del 2020 ) è partita la raccolta delle segnalazioni dei casi di sindrome simil influenzale (ILI), che terminerà domenica 25 aprile 2021 (17a settimana del 2021), salvo ulteriori comunicazioni legate alla situazione epidemiologica nazionale.



Il sistema di sorveglianza InfluNet si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici di Medicina Generale (MMG) e di Pediatri di Libera scelta (PLS), reclutati dalle Regioni, che segnalano i casi di sindrome simil influenzale (ILI) osservati tra i loro assistiti. I medici sentinella, tranne nell’attuale stagione, ed altri medici operanti nel territorio e negli ospedali collaborano inoltre alla raccolta di campioni biologici per l’identificazione di virus circolanti.

La raccolta e l’elaborazione delle segnalazioni di malattia è effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che provvede all’elaborazione a livello nazionale e produce un rapporto settimanale che viene pubblicato sul sito Internet del Ministero della Salute.

Le indagini virologiche sui campioni biologici raccolti vengono eseguite dai Laboratori facenti parte della Rete InfluNet e dal Centro Nazionale per l’Influenza (NIC) dell’ISS. Il NIC provvede all’elaborazione dei dati virologici a livello nazionale e produce un rapporto settimanale, che viene pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.

Il NIC fa parte della rete internazionale dei laboratori coordinati dall’OMS e della rete europea coordinata dal Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie (ECDC).

L’ISS e il NIC provvedono all’invio settimanale sia dei dati epidemiologici all’ECDC che dei dati virologici all’OMS e all’ECDC.

Presso il Ministero della Salute è costituito il centro per il ritorno delle informazioni, sull’andamento nazionale dell’influenza, tramite stampa e mezzi informatici, dirette a: operatori, utenti e ai sistemi di sorveglianza europei ed internazionali.

Il protocollo InfluNet per la stagione 2020-21 prevede alcuni cambiamenti rispetto alla precedente stagione influenzale dovuti al contesto emergenziale della pandemia Covid-19.

Il primo cambiamento consiste nella denominazione: Protocollo operativo InfluNet & CovidNet.

Il sistema di sorveglianza InfluNet sarà rafforzato arruolando un numero maggiore di medici sentinella (MMG e PLS) per raggiungere una copertura di almeno il 4% della popolazione regionale (4% per ciascuna Asl e per ciascuna fascia di età). Parallelamente sarà implementata anche la sorveglianza virologica con l’aumento del numero di tamponi effettuati tra gli assistiti dei medici sentinella. Poiché la sintomatologia dell’influenza è paragonabile a quella del Covid-19 sarà effettuata, sullo stesso tampone, la ricerca dei virus influenzali e del Sars-Cov-2. Agli assistiti con ILI il tampone non sarà più effettuato dal medico sentinella ma dalla Asl competente a cui il medico appartiene.

Consuta il documento InfluNet & CovidNet. Protocollo operativo stagione 2020 -2021