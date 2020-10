Bonus UniMol per acquisto dispositivi digitali: «Diventa matricola, una opportunità in più»

CAMPOBASSO. Si amplia e si arricchisce di vantaggi e opportunità il piano dell’Università degli Studi del Molise avviato per accompagnare la ripresa delle attività accademiche e incrementare, al contempo, iniziative e politiche a sostegno del diritto allo studio in un contesto economico-territoriale di per sé fragile, aggravato dall’emergenza epidemiologica.



Un piano che, ovviamente, ha posto al centro di tutti gli interventi la comunità studentesca, insieme alle famiglie.

Un ventaglio di azioni partito dall’impegno di garantire la didattica in sicurezza, per tutti, con aule e spazi nuovi, riqualificati e funzionali, ma provvedendo anche al potenziamento delle infrastrutture informatiche e digitali per assicurare la piena fruibilità della didattica on line. E ancora poi il progetto trasporti gratis che, nel solco degli anni precedenti, consente di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto regionali e navette dedicate, per raggiungere senza costi di abbonamento le sedi dei corsi di laurea, senza tralasciare il sostanziale e concreto incremento delle agevolazioni ed esoneri legati alle condizioni economiche.

E oggi, a tutto questo, si aggiunge un’ulteriore, utile e importante novità: il bonus acquisto di personal computer, notebook, tablet e modem. L’Università degli Studi del Molise rimborserà fino ad un massimo di 250,00 euro.

E per chi non fosse ancona una matricola UniMol? Che aspettare allora. È il momento giusto per decidere. Basta procedere subito all’immatricolazione e chiedere di usufruire del bonus!

Si tratta di una occasione imperdibile che UniMol ha previsto per agevolare l’acquisto di dispositivi digitali necessari per mitigare criticità, facilitare la connettività e gli accessi ai servizi di rete e da remoto, attingere alle nuove forme di didattica telematica, superando, in tal modo, ostacoli e distanze e vivendo, appieno, le abitudini tipiche della vita universitaria.

I destinatari dell’intervento sono gli studenti regolarmente immatricolati nell’a.a. 2020/2021 a corsi di laurea triennali, magistrali anche a ciclo unico, in possesso di attestazione ISEE-U fino a 30.000,00 euro.

Il bando e gli allegati con tutte le informazioni utili in merito alle modalità di presentazione delle domande, le graduatorie e la documentazione da esibire, sono reperibili sul sito istituzionale www.unimol.it