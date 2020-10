TERMOLI. Ragazzi in gamba, altro che bamboccioni, è la Generazione social, che talento dopo talento, sgomita per affermarsi in un contesto che non è quello delle generazioni precedenti.

A inaugurare la nostra nuova rubrica abbiamo avuto come ospite una bella, simpatica e anche brava scrittrice, soprattutto giovane termolese, Marika Lucciola che ha da poco pubblicato il suo primo libro su una icona della musica Janis Joplin, che lei visto la sua giovane età, non ha conosciuto in vita, visto che Janis è nata nel 1943 e morta a 27 anni nel 1970.

Ma Marika facendo parte della redazione della Webzine LaScimmmiaPensa.com (scimmia con 3 m, non è un refuso) dove si occupa della sezione musica.

In più collabora come autrice per “Rock and Roll Metal in My Blood”, per cui scrive monografie musicali.

Ecco che appunto Marika ha voluto approfondire con questo libro, una conoscenza con un personaggio atipico, piena di contraddizioni, un personaggio per certi versi scomodo, cose che hanno stuzzicato la curiosità nelle scrittrice innata che c'è in Marilka.

Il quadro che ne è uscito è stato di una descrizione accattivante e che senz'altro susciterà curiosità in chi vorrà leggere "Being Janis" (Essendo Janis), l'opera prima della brava Marika Lucciola termolese e scrittrice giovanissima e il suo libro solo attraverso i social ma si potrà trovare anche in libreria, sta andando già molto bene, con la speranza che la nostra rubrica che intende dare una mano ad emergere i nuovi talenti termolesi e molisani in genere, giovani soprattutto appunto i nuovi talenti della Generazione social.