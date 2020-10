CAMPOMARINO. Intensa la giornata di ieri a Campomarino sul fronte ecologico e ambientale. Due le manifestazioni organizzate sul territorio, da distinte associazioni.

Nella prima, è stato tenuto a battesimo presso il Bosco Fantine, il corso organizzato dall' associazione Ambiente Basso Molise di formazione itinerante per educatori ambientali.

A rendere nota l’attività promossa è stato l’assessore all’Ambiente, Antonio Saburro.

«L'evento oltre alla presenza del sottoscritto, ha visto quella del collega assessore al Turismo Michele D'Egidio e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, con delega all'ambiente, Roberto Di Baggio. Ringrazio il presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, gli associati e gli iscritti al corso. Campomarino ha un territorio ricchissimo sotto il profilo ambientale che va non solo conservato ma anche valorizzato, e la presenza della Regione Molise nella persona di Roberto Di Baggio, non può far altro che piacere ed essere fiduciosi per l'attenzione rivolta. Non mi resta che augurare a tutti gli iscritti un buon corso di formazione, che si incanala nell’impegno e nell'attenzione che dedicano quotidianamente al nostro territorio».