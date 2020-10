Palazzetti dello sport inaccessibili, che sta succedendo?

TERMOLI. Da qualche giorno sull’ingresso del PalaSabetta di via Ischia è comparso un cartello che sembrerebbe interdire l’accesso all’importante struttura sportiva. La segnalazione ci è giunta in redazione da parte di un fruitore dell’impianto sportivo.

Quanto accaduto lascia sconcertati in quanto con l’amministrazione Sbrocca erano stati effettuati importanti lavori di adeguamento finalizzati appunto al conseguimento della piena agibilità così come avvenuto nel 2015 per lo stadio Cannarsa.

Proveremo ad approfondire la questione in quanto la città di Termoli già caratterizzata da un grave deficit infrastrutturale sportivo non può assolutamente permettersi di rinunciare a uno dei pochi impianti fondamentali per molte attività amatoriali ed agonistiche.

Con l’occasione si cercherà di capire anche che tempi ci sono per riavere a disposizione anche il PalAirino, destinatario della stessa procedura.