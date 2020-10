Cinque nuovi contagi a Montenero di Bisaccia, parla la sindaca Simona Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci subito rende noto alla cittadinanza le novità relative al Covid in paese a Montenero di Bisaccia. «Cari concittadini, anche oggi devo darvi notizia di altri cinque casi di Covid-19 a Montenero. Tre dei nostri concittadini risultati positivi al tampone hanno avuto contatti con cluster di fuori regione, mentre un'altra persona contagiata è da ricondurre a un cluster noto, che è quello della settantaquattrenne già segnalata positiva precedentemente.

La quinta persona segnalata, invece, era già positiva e in isolamento, ma è stata presa in carico solo oggi nel conteggio dell'Asrem, in quanto aveva effettuato il test fuori regione. Confermo che lo stato di salute di questi concittadini non desta al momento particolari preoccupazioni e che gli stessi si trovavano già in isolamento da qualche giorno, perché erano venuti a loro volta in contatto con altre persone positive. Rivolgo il mio augurio e quello della nostra Amministrazione comunale a tutti i monteneresi che hanno incontrato loro malgrado il Coronavirus, augurando di cuore una pronta e completa guarigione. Non ritengo di dover lanciare in questa occasione alcun messaggio allarmistico, ma evidenzio come il Covid-19 sia tornato a viaggiare con una velocità e una facilità piuttosto evidenti, in qualunque zona d'Italia. Nessuna esclusa. Esorto tutti, ancora una volta, a una maggiore prudenza e al già auspicato senso di responsabilità individuale e collettivo». Sempre sul cluster noto, alle ore 18,30 di ieri sono stati effettuati i tamponi agli studenti che frequentano le classi dei fratellini del contagiato.

«Questa decisione è stata assunta in accordo con l'Asrem, al fine di proseguire nell'attività di screening della popolazione scolastica coinvolta.

Il mio invito è comunque quello di restare tranquilli, anche perché i risultati forniti dai precedenti tamponi ci fanno ben sperare; ottimo il lavoro svolto dalla Dirigente prof.ssa Anna Ciampa, dai docenti e da tutto il personale scolastico, per aver gestito al meglio i protocolli anti-Covid.

Se dal punto di vista delle istituzioni scolastiche è stato svolto un lavoro egregio fino a questo momento, altrettanto non si può dire per i comportamenti individuali fuori dagli istituti: ho avuto modo di constatare in giro per il paese che diversi ragazzi non indossano la mascherina o la tengono abbassata.

A questo proposito voglio ricordare che è attiva la sorveglianza davanti alle scuole e alle fermate degli autobus da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile, così come sono attivi i controlli da parte delle autorità preposte alla verifica del rispetto delle prescrizioni del Governo; è ovvio che se tale rispetto non parte prima di tutto da noi stessi e dai nostri ragazzi attraverso l'autodisciplina, le istituzioni arrivano fino ad un certo punto.

Le azioni capillari di controllo che abbiamo attivato finora, come chiudere le scuole, sanificare, processare centinaia di tamponi, possono essere vanificate da atteggiamenti irresponsabili di qualche giovane che non capisce la portata di questa pandemia.

Invito quindi ad assumere un atteggiamento più prudente, indossando ad esempio correttamente le mascherine e a rispettare il distanziamento.

Concludo dicendo che nessuno di noi si augura un nuovo lockdown generalizzato come quello vissuto la scorsa primavera. Ed è per questo motivo che non dobbiamo dimenticare che il primo farmaco che può sconfiggere questo nemico invisibile si chiama proprio responsabilità».