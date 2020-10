«Tutti i giorni facciamo i conti con la viabilità disastrata»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «I cittadini, i pendolari e gli amministratori dell’area del cratere che da anni tutti i giorni fanno i conti con una viabilità provinciale disastrata e in alcuni punti pericolosa devono far sentire la loro voce e il loro disagio specie ora con l’approssimarsi della stagione invernale». Rincara la dose l’ex sindaco e attuale componente di maggioranza a Santa Croce di Magliano, Giovanni Gianfelice, sulla protesta per lo stato di dissesto della viabilità nel Cratere.

«Non è più possibile continuare a sopportare la latitanzain questo caso più della Provincia di Campobasso,dopo gli innumerevoli appelli, servizi televisivi, incontri, sollecitazioni e quant’altro. In cambio negli ultimi 15 anni noi amministratori dei Comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Rotello, Montelongo, San Giuliano di Puglia e Colletorto abbiamo ricevuto solo fantasiose promesse: faremo, vedremo, interverremo e progetteremo. Il viadotto Bovara sulla direttrice per Campobasso dove ci siamo autoconvocati, è solo uno dei tanti emblema dello sfascio viario di questa area.

Il famoso percorso fratturale alternativo alla pericolosa strettoia di Bonefro creato durante l’emergenza sisma del 2002, se all’epoca asfaltato e mantenuto in maniera efficiente, oggi si presenta paurosamente impercorribile per i numerosi tratti franati, avvallati, senza nessuna segnaletica e con le erbacce che restringono pericolosamente la giàridotta carreggiata. Numerosi in quest’ultimo periodo incidenti e danni segnalati dagli automobilisti.

Da qui l’iniziativa del Comune di Bonefro, sostenuta anche dalle Amministrazioni comunali di Santa Croce e degli altri Comuni per dire basta a tanta latitanza. Adesso vogliamo vedere i fatti. Quella del 24 sarà solo l’inizio di una attenta e civile protesta a cui ne seguiranno se sarà necessario, altre nella sede della Provincia. Siamo stufi e stanchi di bugie, menefreghismo e promesse.

Credo sia arrivata l’ora di rivendicare e risolvere l’abbandono di questa nostra popolosa area. Al sit-in di sabato mattina 24 ottobre parteciperemo democraticamentenel rispetto delle distanze e delle norme anti Covid. Giovanni Gianfelice amministratore del Comune di Santa Croce di Magliano».