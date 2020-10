Vaticano nella bufera e Palazzo di Londra, spunta l'audio sul vertice a 3

ROMA. A firma dei giornalisti del Corriere della Sera Mario Gerevini e Francesco Massaro, nuovo capitolo sull'intricata vicenda che vede al centro della questione l'investimento immobiliare da 200 milioni di euro a Londra, che ha coinvolto il broker molisano Gianluigi Torzi. Ora, col Vaticano nella bufera, anche a causa di altri presunti affari condotto dal cardinale Becciu, spunta l'audio sul vertice a 3 ospitato all'hotel Bulgari di Milano, dove secondo Corriere.it «Il consulente allude a interventi dei «servizi» sull’affare della compravendita dello stabile di Sloane Avenue».

«Tu lo sai che su questa operazione c’è tutto il mondo, sì? Ci sono i servizi vostri, i servizi inglesi questa cosa va fatta come ti dico io e nessuno si fa male, perché non è che Gianluigi è caduto dal cielo e vi ha salvato l’operazione», uno stralcio delle conversazioni intercettate nel rendez-vous meneghino, che poi declina un passaggio sul ruolo nell'affare, «Io pensavo di gestire 3-4 anni. Dammi 10 milioni e me ne vado; dammi 8 milioni...»