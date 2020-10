«Gravi inefficienze sulla paritaria Mimì Del Torto», chiesta una commissione d'indagine

GUGLIONESI. Dopo la richiesta di accesso agli atti, (stavolta senza la presidente del Consiglio Barbara Morena) la minoranza guglionesana chiede la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio comunale, al fine di trattare la questione della scuola paritaria comunale Mimì Del Torto. Nell'istanza, dopo ampie premesse, i consiglieri comunali Del Peschio, Senese, Tomei, D'Astolto e D'Urbano, hanno richiesto la convocazione di un consiglio straordinario richiedendo una relazione all'assessore di competenza e l istituzione della commissione di indagine riservata. La relazione sui servizi di scuola materna, sezione primavera e asilo nido, nonché situazione economico-finanziaria e gestione.

Per la commissione d'indagine, lo scopo è quello di conoscere complessivamente le gravi inefficienze che loro ritengono siano state compiute nella gestione dei servizi affidati alla paritare, e valutare eventuali, residue possibilità di soluzione e risanamento. "Nonostante la gravità e l'urgenza della situazione, così come innanzi rappresentata, è trascorso circa un anno dall'insorgenza delle problematiche ma non sono stati adottati idonei provvedimenti al riguardo", sottolineano i consiglieri di opposizione.