TERMOLI. Come avevamo ipotizzato nell’articolo della prima mattinata, la Procura di Vasto non ha trattenuto oltre il feretro della 17enne Sara Favia, la sfortunata studentessa del nautico Tiberio vittima sabato sera di un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 16, alla rotonda di San Salvo Marina, quando si trovava con tre amici 18enni in una Panda rossa uscita fuori strada per cause al vaglio dei Carabinieri.

In mattinata è stato concesso il nulla osta alla sepoltura, provvedimento che ha permesso di fissare le esequie, per domani pomeriggio, martedì 20 ottobre, alle 16, nella cattedrale di Termoli.

"Che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo, lo vedi.” _Svia. S, le parole scelte dalla famiglia per l’annuncio funebre. «A seguito di un tragico incidente stradale, è salita al cielo come un Angelo. Ne danno il doloroso annuncio il papà Michele, la mamma Michela, il fratello Matteo, i nonni, gli zii, i cugini e i parenti tutti».

Termolionline rinnova i sentimenti di cordoglio alla famiglia Favia.