Negativi i secondi tamponi, rientra l'emergenza Covid all'Istituto Sacro Cuore

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Una buona notizia sul fronte dell'emergenza epidemiologica Covid-19, proviene da Santa Croce di Magliano, dove il sindaco Alberto Florio ha reso noto che è cessato il focolaio interno all'istituto Sacro Cuore, che di fatto ha registrato un solo caso di positività, una suora rientrata da Roma.

«Una notizia estremamente positiva per la nostra comunità: anche il secondo tampone, effettuato a tutti gli ospiti e a tutto il personale dell’Istituto Sacro Cuore, ha dato esito negativo. Oggi revocherò l’ordinanza. Pertanto, la struttura potrà riprendere le normali attività. Questo, però, non deve indurci ad abbassare la guardia: il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid 19, resta fondamentale».