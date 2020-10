Il gup rinvia a giudizio la Occhionero, i legali della deputata: «Estranea a ogni contesto mafioso»

PALERMO. Il gup del Tribunale di Palermo ha rinviato a giudizio la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. A renderlo noto, con un commento a margine, i legali della parlamentare molisana, Giovanni Di Benedetto e Giovanni Bruno.

«Nel precisare con fermezza che la nostra assistita, On.le Giuseppina Occhionero, è del tutto estranea ad addebiti afferenti a contesti mafiosi, prendiamo atto con amarezza del suo rinvio a giudizio dinanzi il Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in relazione alla dichiarazione da lei rilasciata sul rapporto di collaborazione con Antonello Nicosia.

Siamo fermamente convinti che il Gup aveva oggi tutti gli elementi, di fatto e di diritto, per emettere una sentenza di non luogo a procedere. Illustreremo le nostre ragioni dinanzi il Giudice Monocratico che, siamo certi, darà atto della assolutà liceità della condotta posta in essere dalla nostra assistita».