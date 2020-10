TERMOLI. Gabbianella resta incastrata tra i vetri di cristallo del residence Acqua di Mare, al terzo piano, prontamente vengono chiamati i Vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto, a liberare il volatile. E' avvenuto sul viale Cristoforo Colombo n. 132. Gli inquilini dell'appartamento non erano in casa, da qui la necessità di ricorrere al 115, con la squadra del distaccamento di Termoli che in poco tempo ha liberato la gabbianella, volata subito via.

«Grazie di cuore ai Vigili del fuoco", da parte di chi li ha chiamati.