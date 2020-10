Tamponi molecolari, i criteri individuati dall'Asrem

CAMPOBASSO. A seguito dell’incremento dei tamponi ed, eventualmente, riuscire a far fronte ad un eventuale ulteriore aumento dei tamponi da effettuare, la Direzione Asrem ha messo a punto dei criteri di priorità e appropriatezza nelle operazione di effettuazione dei tamponi molecolari.

Pertanto l’esecuzione dei tamponi dovrà riguardare prioritariamente: -pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave; - casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati Rsa e altre strutture di lunga degenza; - operatori sanitari esposti a maggior rischio; - operatori, anche asintomatici, delle Rsa e altre strutture residenziali per anziani; - persona a rischio di sviluppare una forma severa di malattie e persone fragili; - primi individui sintomatici all’interno di comunità chiuse per identificare rapidamente eventuali focolai - operatori scolastici e alunni.

Al fine di ottimizzare le risorse dedicate all’esecuzione dei tamponi e alla loro analisi, viene predisposta una vera e propria scala di priorità che il medico richiedente ha il dovere di rispettare attraverso una scheda.

Con bollino rosso, esami da eseguire entro 24/48 ore; bollino giallo, esami da eseguire entro 72 ore; bollino verde esami che possono essere eseguiti dopo 72 ore.

Particolari regole sono richieste dalla direzione Asrem anche per quanto riguarda l’esecuzione dei test diagnostici con tamponi molecolari rapidi presso i Pronto soccorso per i ricoveri urgenti.

Negli ultimi giorni Asrem è stata più volte attaccata per i ritardi nei risultati dei tamponi molecolari a distanza di molti giorni dall’effettuazione delle stesso.

Come ha ampiamente spiegato il Direttore Generale Asrem, Oreste Florenzano, “l’incremento del numero dei tamponi effettuati ha comportato un allungamento della comunicazione del risultato”.

Pertanto stabilire criteri di priorità e appropriatezza nell’effettuazione dei tamponi, così come il potenziamento del numero di persone dedicate, rientra nell’ambito della rimodulazione del servizio svolto da Asrem per far fronte all’incremento dei tamponi processati che, nella giornata di ieri, ha superato le mille unità.