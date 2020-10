Coronavirus, la procura apre l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza al Cardarelli

CAMPOBASSO. La procura di Campobasso ha richiesto all’azienda sanitaria regionale del Molise la copia di tutti i referti (in sostanza la documentazione clinica) di tutti i decessi avvenuti a causa del Covid-19 dal mese di febbraio sino all’8 ottobre.

È il primo passo dell'inchiesta aperta dal procuratore della Repubblica Nicola d’Angelo.

Un fascicolo corposo che punta a capire come l’Asrem abbia coordinato l’emergenza sanitaria dopo l’esplosione della pandemia.

Sotto la lente di ingrandimento della procura, la gestione dei posti letto nei presidi ospedalieri e la gestione dei reparti di terapia intensiva degli ospedali molisani, destinati fino a pochi giorni fa – su tutti il Cardarelli di Campobasso – solo ai casi Covid.

Gli inquirenti, inoltre, sarebbero interessati a conoscere quante persone decedute in casa avevano chiesto il ricovero e gli sia stato rifiutato per l’indisponibilità di posti letto negli ospedali.

Altro aspetto centrale per la procura, è sapere quanti ricoveri siano stati rifiutati per mancanza di posti letto in terapia intensiva e per quanti non sia stato previsto il trasferimento in altre strutture, anche private.

Insomma, sul tavolo c’è la gestione dell’emergenza Covid negli ospedali, i posti letto, le rianimazioni.

A far scattare l’indagine, il decesso di un paziente ricoverato al Cardarelli ma impossibilitato ad usufruire della terapia intensiva perché all’epoca dei fatti destinata solo ai casi Covid.