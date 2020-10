Cicale e formiche, nelle pieghe delle spese degli enti locali in Molise

MOLISE. Mettendo a confronto l’entità dei tributi introitati alla quantità delle spese effettuate riuscirebbe possibile comprendere se i componenti di una Giunta comunale si siano cautelati spendendo secondo le possibilità degli amministrati oppure siano andati oltre misura. Naturalmente, i timonieri del primo tipo sarebbero quelli che – con la propria gestione - avessero serbato il comportamento delle formiche della favola di Esòpo e di Jean de La Fontaine mentre i secondi darebbero, di sé, l’idea delle cicale canterine.

Tempo addietro l’Adn-Kronos, esaminati i bilanci di previsione predisposti dagli oltre 8.000 Comuni, poterono constatare che esiste una

Penisola divisa in due; e che, soprattutto nel Meridione, dove la capacità fiscale è di gran lunga inferiore a quella media nazionale (di

sovente per i tanti tributi locali inapplicati o mai aggiornati), le spese si rivelano superiori alle entrate. Perciò, accanto a regioni virtuose, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia-Romagna, si individuano consorelle sprecone come la Sardegna, la Sicilia e – guarda un po’ - anche il Molise. Anzi è proprio in queste ultime che si concentra il 6% degli enti locali in cui il reddito medio ‘pro capite’ è inferiore del 30% alla media mentre la spesa corrente esorbita del 30.



Manco a dirlo, l’aliquota che allarma di più sarebbe quella di Comuni e comunelli della 20^ regione dove risultano essere ben il 25% gli Esecutivi spendaccioni. Naturalmente è per esclusiva colpa di amministratori di tal fatta (quale che sia la casacca indossata) che il debito pubblico nazionale si gonfia annualmente a dismisura. Ma, per fortuna, lo studio rassicura almeno laddove rivela che i 3/4 dei Comuni italiani si mantengono in una situazione di sostanziale tranquillità, nel senso che i loro assessori non spendono più di quanto il territorio riesca a rendere in tributi.

In tale ottica avrebbe senso sapere se, a sprecare, sia stato di più questo e o quel Comune, quando i modi di fare di ciascuno – in casa propria - sono sotto gli occhi di tutti?



Purtroppo sono tanti gli amministratori molisani che preferirebbero farsi amputare le dita di una mano pur di continuare a perseverare nella pratica delle spese inutili. Mentre ogni azienda privata passa al setaccio ogni spesa pur di tagliare quelle improduttive, o quelle ritenute non essenziali, le Autonomie locali della regione non resettano alcunché, provvedendovi ‘obtorto collo’ solo se una legge statale di contenimento l’abbia formalmente imposto. Per esempio, se per le spese da dedicare al personale i Nostri non possono fare pazzie, sanno comunque come ricorrere a vari ‘èscamotages’ per procedere ad assunzioni clientelari, fingendo di avere necessità di esperti per gli ‘staff’ di sindaci e di assessori, esautorando

illegittimamente i dirigenti ed i responsabili di Servizio.



E tutto questo accade proprio mentre occorre prendere coscienza della permanenza della crisi economica in atto grazie alla pandemia. Per fortuna la minaccia del Covid-19 ha per lo meno sospeso gli spettacoli musicali in piazza, le sagre del fuso, della conocchia, del tortellino, del ciùfolo e del bìgolo che, in definitiva, servono unicamente a dare visibilità all’inconcludenza di certi amministratori. Insomma, sarebbe ora che gli Assessori spendaccioni, accortisi della crisi, cominciassero a tagliare tutto ciò che sia obiettivamente effimero ed improduttivo, prima di essere costretti a chiudere una sezione di asilo nido, o a ridimensionare il riscaldamento nelle scuole oppure ad essere nell’impossibilità di sostituire una lampada della pubblica illuminazione o di risarcire una buca nell’asfalto.



Claudio de Luca