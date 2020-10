I termini più utilizzati nei casinò online

TERMOLI. Il gioco è uno dei maggiori passatempo degli italiani, soprattutto online. I numeri parlano chiaro: rispetto al 2019 c’è stato un incremento del 12,9% che si traduce nella cifra di 970 milioni di euro solo per ciò che concerne le piattaforme virtuali che ospitano giochi di casinò. Diventa quindi importante conoscere un minimo la terminologia legata a questo mondo, molte parole sono ereditate dall’inglese, altre dal francese e divenute di uso comune anche in Italia.

Bonus, free spin, ADM e bet

Partiamo da una delle parole, o meglio acronimi che ogni giocatore o semplice appassionato di gioco online dovrebbe conoscere. ADM è l’acronimo per agenzia delle dogane e monopoli, organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricato di gestire il gioco pubblico e produzione, commercializzazione e imposizione dei tabacchi lavorati. Perché è importante? Lo è poiché solo i siti e le piattaforme che presentano il logo ADM sono stati autorizzati dallo Stato italiano all’erogazione di servizi di intrattenimento ludico. Chi ad esempio gioca alle slot online nel casinò di Betfair o su altre piattaforme conosciute in Italia, potrà facilmente trovare il simbolo ADM e il relativo numero di licenza dell’operatore. Il bonus è una parola che ingolosisce tutti, è un po’ il fiore all’occhiello di molti operatori online e quasi sempre viene garantito nel momento dell’iscrizione al sito in cui si decide di giocare. Di origine latina, aveva il significato di abbuono, sconto o, così come inteso nei giorni nostri, quello di aggiunta, incremento. Spesso il bonus può rappresentare una somma di denaro che deve però essere giocata, oppure può essere regalata sotto forma di giri gratis, o, come troviamo in alcuni siti, free spin, che non è altro che la traduzione in inglese dei giri di slot regalati e quindi gratuiti. Un altro termine fondamentale è bet, dall’inglese scommessa, ma per ciò che riguarda i giochi di casinò ha il significato di puntata.

Jackpot, linea di pagamento, loose slot e bankroll

Il jackpot è un’altra di quelle parole che hanno un’accezione positiva non soltanto nell’ambito del gioco d’azzardo, ma anche nella vita reale. Il termine deriva dall’unione di due termini inglesi jack, che vuol dire fante, e pot, che significa pentola. In pratica, rappresenta la pentola in cui si raccoglievano le vincite, che si ottenevano grazie alla combinazione di fanti, appunto. Il termine lo si trova praticamente in quasi tutti i giochi d’azzardo, ma in particolare nelle slot machine, dove troviamo un’altra parola importante da ricordare: linea di pagamento o, in inglese, payline. La linea di pagamento non è altro che la linea orizzontale dove si allineano i simboli che garantiscono la vincita sulla slot machine. Eccoci a un termine da tenere a mente: loose slot. Loose tradotto letteralmente dall’inglese vuol dire “sciolto”, “allentato” e infatti rappresenta la maggiore predisposizione della slot a pagare molto e spesso.

Se una slot normalmente si assesta su una percentuale di vincite dell’utente sul 50%-80%, mentre una loose slot può arrivare a toccare una percentuale di payout, cioè pagamento, del 90%. Ultimo termine fra i più importanti del glossario del gioco online è bankroll. Tale termine indica semplicemente la somma di denaro a disposizione del giocatore per effettuare puntate o per inserirsi a un tavolo di gioco. Letteralmente bankroll in inglese significa contante o denaro liquido, ma nello slang del gioco vuol dire una somma a disposizione per un progetto, o, appunto, una giocata.

I termini del gioco e in particolare di quello online sono davvero tanti e in rete si trovano tante risorse disponibili per arricchire il proprio lessico da giocatore.