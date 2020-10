Tornano bianchi gli stalli in viale Trieste e nelle altre zone dipinte di blu per l'estate

TERMOLI. Tornano bianchi gli stalli su viale Trieste. Gli operai incaricati dalla Publiparking srl nella giornata di oggi hanno restituito la gratuità della sosta nelle aree che erano state dipinte di blu in virtù della compensazione concessa dal Comune di Termoli per i parcheggi ceduti ai locali per l’occupazione del suolo pubblico estiva, con sedie e tavolini.

Intanto, una delibera di giunta ha riorganizzato la sosta a pagamento su tutto il territorio comunale.

«Ritenuto necessario provvedere ad una riorganizzazione della sosta a pagamento in termini di ricalcolo del numero dei parcheggi e alla rielaborazione in un provvedimento unico, ripristinando i parcheggi a pagamento di cui alla delibera n. 159/2020 anzi richiamata. Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, procedere all’annullamento dei parcheggi a pagamento identificati coi n. 300, 301, 302 e 303 presenti su Via F.lli Brigida per assegnarne 2 alla Tenenza della Guardia di Finanza e 2 renderli “bianchi - non a pagamento”; il n. 338 presente su Via F.lli Brigida per la presenza della fioriera con albero che rende irregolare la sosta; il n. 431 presente su P.zza Garibaldi al fine di migliorare la visibilità ai veicoli nella svolta su via Duca Degli Abruzzi;

Ritenuto di istituire e ampliare l'area di sosta a pagamento per n. 1 stallo blu su Via Mascilongo (fronte civ. 11) ; Precisato, con la presente, che nel piano della sosta comunale gli stalli identificati con il n. 432 e n. 433 sono da attribuire alla Via XXIV Maggio anziché alla Via Duca degli Abruzzi, situati alle spalle dell'Hotel Corona – area nuova stazione.

Approvato il piano della sosta e le tariffe:

STRADE E PIAZZA N. STALLI ANNUALI

Via Mascilongo 13

Via Molise 14

Viale Trieste 28

Piazza Donatori del Sangue 78

Corso Fratelli Brigida 83

Via Rio Vivo 8

Corso Vittorio Emanuele III° 60

Area Portuale 56

Piazza S. Antonio 35

Via Mario Milano 25

Piazza Garibaldi 12

Via Duca degli Abruzzi – Fronte F.S. 28

Via Duca degli Abruzzi – Fronte Amadeus 14

Via Duca degli Abruzzi – Ex area di risulta

F.S. 14

Via XXIV Maggio 2

Piazza Bega 54

Corso Umberto I° 32

Corso Nazionale 12

Parcheggio Multipiano di Via Campania 181

STRADE E PIAZZA N. STALLI ANNUALI

Via C. Colombo – dal Lido Anna al Sirena

Beach 87

Piazzale Lido Blu Tuff 131

Piazzale lato ex Hotel Modenese 45

Piazzale Lido Le Dune 196

Piazzale fronte Lido Aloha 89

Piazzale Lido Giorgione – Rio Vivo 56

TARIFFE ORARIE

Parcheggi su strada ANNUALI senza custodia, pretesa e riserva di posteggio:

Periodo invernale: dal 01.10 al 31.05 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (escluso domeniche e festivi).

Periodo estivo: dal 01.06 al 30.09 dalle ore 08:30 alle ore 24:00 (escluso domeniche e festivi su Via F.lli Brigida nel tratto di parcheggi compresi tra Via Cesare Battisti a C.so Umberto I°).

Tariffe orarie:

Importo minimo iniziale per frazione oraria € 0,50;

Per la 1^ ora di sosta € 0,80;

Per ogni ora in aggiunta e consecutiva alla 1^ ora di sosta € 0,20.

Occupazioni di suolo pubblico ricadenti sui parcheggi a pagamento:

Tariffa standard, senza frazionamento, di € 2,60 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso dal 01/10 al 31/05;

Tariffa standard, senza frazionamento, di € 3,70 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso dal 01/06 al 30/09;

Esenzione per le occupazioni realizzate direttamente e in via esclusa da parte del Comune di Termoli.

Parcheggi su strada Lungomare Nord e Sud - senza custodia, pretesa e riserva di posteggio – periodo estivo: dal 01.06 al 30.09 dalle ore 08:30 alle ore 24:00.

Tariffe orarie:

Importo minimo iniziale per frazione oraria € 0,50;

Per la 1^ ora di sosta € 1,00;

Per ogni ora in aggiunta e consecutiva alla 1^ ora di sosta € 0,20;

Maggiorazione del 50% sulla tariffa per camper e/o autocaravan.

Occupazioni di suolo pubblico ricadenti sui parcheggi a pagamento:

Tariffa standard, senza frazionamento, di € 3,90 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso dal 01/06 al 30/09;

Esenzione per le occupazioni realizzate direttamente e in via esclusa da parte del Comune di Termoli.

ABBONAMENTI

Tipologie, validità e costi di abbonamenti:

a. Abbonamento ORDINARIO, valido su tutti i parcheggi su strada annuali ed estivi senza custodia, pretesa e riserva di posteggio, ad esclusione del parcheggio Multipiano di Via Campania, € 10,00 per il settimanale, € 25,00 per il mensile ed € 200,00 per l'annuale;

b. Abbonamento RESIDENTE nel Comune di Termoli, valido su tutti i parcheggi su strada annuali senza custodia, pretesa e riserva di posteggio, ad esclusione dei parcheggi estivi e del parcheggio Multipiano di Via Campania, € 15,00 per il mensile ed € 130,00 per l'annuale;

c. Abbonamento VIA DANTE per i soli residenti di ViaDante del Comune di Termoli, valido solo sui parcheggi su strada annuali senza custodia, pretesa e riserva di posteggio di Viale Trieste, Via Molise, P.zza Bega e P.zza Donatori del Sangue, € 90,00 annui;

d. Abbonamento FORZE DELL'ORDINE per personale in servizio presso i Comandi della Guardia di Finanza del Comune di Termoli, valido solo sui parcheggi su strada annuali senza custodia, pretesa e riserva di posteggio di C.so F.lli Brigida, € 15,00 per il mensile ed € 130,00 per l'annuale;

e. Abbonamento MULTIPIANO di Via Campania senza custodia, pretesa e riserva di posteggio per un massimo di n. 175 abbonamenti su strisce blu ed un massimo di n. 6 abbonamenti su strisce gialle riservate ai portatori di handicap, valido solo per la struttura Multipiano di Via Campania, € 6,00 (H24 non frazionabile) per il giornaliero, € 15,00 per il settimanale, € 25,00 per il mensile ed € 200,00 per l'annuale.

L'accesso alla struttura è consentito ai soli possessori di abbonamento.

Sono esonerati dal pagamento dell'abbonamento MULTIPIANO i portatori di handicap solo sui posteggi gialli all'interno della struttura (massimo n. 6 abbonamenti).

Le strutture ricettive della città possono stipulare per la struttura del parcheggio Multipiano di Via Campania abbonamenti neutri tracciabili a seconda del richiedente (Es: HF001HF – Hotel Fantasia abbonamento n. 001).