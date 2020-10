Arrivano tre contributi per rete fognaria, dissesto e viabilità a Petacciato

PETACCIATO. Tre interventi di carattere infrastrutturale per mettere in sicurezza e migliorare altrettanti segmenti della vita pubblica a Petacciato. E’ quanto è stato finanziato dopo le richieste promosse dall’amministrazione Di Pardo.

La Legge 27 dicembre2019, n.160 prevedeva un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezzadi strade. Per poter beneficiare di detto contributo gli Enti, entro le ore 24.00 del 15/01/2020, dovevano presentare la propria candidatura.

Per poter accedere al contributo il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico comunale, ing. Marco Manes, su mandato dell’Amministrazione, ha provveduto a predisporre n. 3 studi di fattibilità, relativi ai seguenti interventi:

o RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DENOMINATA "II° DELLE QUOTE" – Euro 615.000,00;

o intervento di efficientamento energetico: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE” – Euro 350.000,00;

o intervento di messa in sicurezza strade: “MESSA IN SICUREZZA VIA MICHELANGELO BUONARROTI” – Euro 780.000,00.

I suddetti progetti sono stati approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 15/01/2020 e sono stati candidati a finanziamento.



Dalla graduatoria dei progetti finanziati, stilata dal Ministero dell’ Interno, emerge che sono state finanziate tutte le spese di progettazione dei progetti candidati dal Comune di Petacciato per i seguenti importi:

o RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DENOMINATA "II° DELLE QUOTE" – Euro 52.183,12;

o intervento di efficientamento energetico: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE” – Euro 29.392,53;

o intervento di messa in sicurezza strade: “MESSA IN SICUREZZA VIA MICHELANGELO BUONARROTI” – Euro 40.662,92.

Non appena saranno rese note le modalità di utilizzo dei finanziamenti ottenuti si procederà ad incaricare idonei professionisti per la redazione delle progettazioni delle opere sopra elencate.