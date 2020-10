COLLETORTO. Si allarga a dismisura il cluster Covid a Colletorto e dopo il caso registrato il 18 ottobre, di ieri ben nove sono stati i positivi resi noti, prima dal sindaco Cosimo Damiano Mele, quindi dall’Asrem col bollettino epidemiologico giornaliero.

Il primo cittadino di Colletorto in un doppio video-messaggio alla collettività annuncia il contagio di 4 bambini e 5 adulti in paese, dopo il primo contagio dell'altro giorno. Ricordiamo che il primo cittadino Cosimo Damiano Mele ha ribadito la chiusura delle scuole medie, non solo, anche le altre, come primaria e scuola dell’infanzia rimarranno chiuse, forse per un paio di settimane.

«Stiamo valutando anche la possibilità che si chiuda al pubblico il municipio e che si dialoghi con gli uffici comunali solo in smart-working. Invito chi ha sintomi a contattare il medico di base, non siamo noi che compiliamo la lista di coloro che devono essere sottoposti a tamponi, ci devono pensare i medici. Noi ci stiamo occupando assieme al dottor Oriente dell’Asrem dei tamponi nelle scuole. Ci sono stati collegamenti tra i vari plessi e così sospendendo l’attività didattica in presenza cerchiamo di tutelare la sicurezza dei cittadini.

Non è tempo di polemiche, restiamo uniti, ne usciremo, non ci sono untori e la malattia è sotto controllo. Stanno tutti bene, solo un paio hanno la febbre», in pillole il cuore del messaggio del sindaco.