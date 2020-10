TERMOLI. Siamo stato chiamati dal commerciante di prodotti ittici Luciano Germinario, che ha il suo box vendita nel nuovo mercato di via Montecarlo, ma il cambio pare non sia stato positivo.

Questa nuova collocazione vede le persone recarsi a comprare solo il martedì, approfittando del fatto che in quel giorno c'è anche il mercato settimanale e poi il sabato. Nel resto della settimana rassomiglia tanto una cattedrale nel deserto, ad aprire si fa per dire solo lui Luciano e tutto attorno a lui il vuoto. Lui nell'intervista pur non volendo accusare nessuno vorrebbe chiare regole, non permettere un commercio selvaggio in ogni angolo di strada, ci sono poi gli spuntisti, qualcuno chiede chi sarebbero gli spuntisti presto detto:

«Lo spuntista è colui che occupa un posto libero. Occorre però che il posteggio sia stato formalmente istituito, assegnato e che l'assegnatario sia assente.

Ecco dare la possibilità a chi non ha ancora un posto assegnato, di poter accedere al mercato e occupare eventualmente il posto assegnato e in quella giornata l'assegnatario non è presente.

In pratica e in sostanza, bisogna obbligare a fare il mercato nel luogo prefissato naturalmente nel rispetto delle regole. Vedere quella desolazione ci ha fatto impressione anche a noi.