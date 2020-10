Asfaltata la strada tra Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO. «Finalmente la strada provinciale che collega Portocannone a Campomarino è stata interamente asfaltata.

Non voglio assolutamente rivendicarne la paternità, perché tanti amministratori e tecnici ci hanno lavorato in questi anni, però non posso non esprimere tutta la mia soddisfazione, come amministratore prima e come cittadino di Campomarino dopo, per la risoluzione della problematica.

Ora la strada è a norma, ma essendo un lungo rettilinio, bisogna andare piano ugualmente in quanto pericolosa. Ringrazio tutti i Sindaci dei vari Comuni e gli amministratori, oltre ai tecnici comunali e provinciali, che si sono adoperati in questi anni».

Ad annunciarlo l'assessore comunale di Campomarino, Antonio Saburro.