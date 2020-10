Commissione d'indagine sulla scuola paritaria a Guglionesi, si riunisce il Consiglio

GUGLIONESI. Convocazione lampo quella della presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena, che ha accolto l'istanza ai sensi del regolamento dell'assise civica formulata da cinque consiglieri di opposizione, Elisa D'Astolto, Antonio Tomei, Giuseppe D'Urbano, Giuliana Senese e Gianfranco Del Peschio, che hanno richiesto la convocazione di un consiglio straordinario richiedendo una relazione all'assessore di competenza e l’istituzione della commissione di indagine riservata.

La relazione sui servizi di scuola materna, sezione primavera e asilo nido, nonché situazione economico-finanziaria e gestione. Per la commissione d'indagine, lo scopo è quello di conoscere complessivamente le gravi inefficienze che loro ritengono siano state compiute nella gestione dei servizi affidati alla paritaria, e valutare eventuali, residue possibilità di soluzione e risanamento. "Nonostante la gravità e l'urgenza della situazione, così come innanzi rappresentata, è trascorso circa un anno dall'insorgenza delle problematiche ma non sono stati adottati idonei provvedimenti al riguardo", sottolineano i consiglieri di opposizione.

La seduta è in programma stamani, alle 10.30 in prima convocazione e qualora servisse, per la seconda convocazione domani alle 15.30.