PETACCIATO. Spinge sull'acceleratore l'amministrazione Di Pardo a Petacciato. Il sindaco annuncia: «Un'altra opera pubblica a disposizione della comunità. Ci eravamo impegnati affinchè questa opera venisse ultimata già quest'anno e lo sarà! Abbiamo pensato, ideato e progettato uno spazio al chiuso per i nostri ragazzi e atleti.

Petacciato avrà per la prima volta uno spazio al chiuso, sicuro e riscaldato per le attività dei nostri ragazzi (e non). Purtroppo l’emergenza Covid ne ritarderà l’utilizzo ma noi andiamo avanti e saremo pronti quando l’emergenza sarà finita. Condivido con voi la posa in opera delle capriate della tensostruttura che stiamo ultimando».