«L'epidemia avanza, non è più possibile processare i tamponi solo al Cardarelli»

TERMOLI. Raggruppiamo gli ultimi interventi del patologo clinico Giancarlo Totaro, a cominciare dalla lettera aperta indirizzata ai vertici della sanità molisana.

«Alla luce dell'andamento della pandemia da coronavirus e degli eventi occorsi in questi giorni in provincia di Isernia bisogna che il Presidente della regione Molise, il Commissario ad Acta alla sanità prendano in seria considerazione che non è più pensabile continuare a processare i tamponi molecolari solo presso l'ospedale di Campobasso affidando il compito solo ad uno sparuto gruppo di valorosi "eroi" sottoposti ad un carico di lavoro reso possibile e legale solo per via della emergenza. Se per qualunque ragione venisse meno l'unica struttura in grado di processare i tamponi cosa succederebbe? Bisogna prendere atto che Il Covid non è più una emergenza a breve tempo ma sarà una lunga guerra e quindi bisogna attrezzare con la biologia molecolare, quanto prima e senza perdere neanche un ulteriore attimo, anche i laboratori analisi di Termoli e Isernia per processare i tamponi e inoltre rendere possibile eseguire anche i tamponi rapidi territoriali direttamente presso i distretti sanitari o sul territorio».

Piuttosto che chiudere i servizi a ogni caso, esempio scuola di Bonefro o tribunale di Isernia, è meglio fare subito i tamponi rapidi sul posto, avrebbe risolto il problema della chiusura, con il relativo referto, direttamente con uno specifico servizio di patologia clinica del territorio presso i distretti sanitari e le case della salute. Si avrebbero risposte immediate e si eviterebbero inutili chiusure e si otterrebbe anche il miglior risultato possibile per la prevenzione di nuovi contagi. Se ci fosse un servizio distrettuale con personale specializzato, come un patologo clinico per la refertazione dei risultati con l'immediato l'indirizzo successivo di necessità. Si potrebbe fare il tampone in loco e basterebbe una semplice apparecchiatura trasportabile (di una ditta che già fornisce i test rapidi per l'ospedale ed i relativi reattivi), e si avrebbero i risultati in poche ore direttamente sul posto. Il test, che ha i suoi limiti nella velocità complessiva limitata a pochi test all'ora, è però abbastanza veloce da garantire il servizio per la maggior parte dei presunti nuovi cluster.

Con un budget significativo ma fattibile si potrebbe garantire un servizio territoriale efficiente ed insostituibile con una postazione presso il distretto di Termoli, Campobasso e Isernia per eseguire sia tamponi rapidi che gli esami sierologici rapidi ed una unità funzionale mobile con relativo apparecchio per i tamponi rapidi da effettuare direttamente sul posto di ogni nuovo cluster (ad esempio a scuola) dando un grande contributo per ottenere grandi risultati in termini di tempo con l'immediatezza della refertazione. Il tempo intercorso tra tampone e risultato è la chiave di volta per chiudere efficacemente l'arcodell'assistenza e della prevenzione. La patologia clinica sul territorio, con almeno tre apparecchi di biologia molecolare mobili è il "nuovo" che potrebbe dare una svolta significativa alla gestione della pandemia perché circoscrive con immediatezza ogni focolaio . Oltre ad aumentare il numero di tamponi rapidi /test sierologici rapidi sul territorio bisognerebbe anche processarli e refertarli magari istituendo un servizio di Patologia Clinica Territoriale. Presso i Distretti Sanitari di Base non solo fare ancora più tamponi ma anche processarli. La guerra a questo virus, come in tutte le pandemie, si vince sul territorio non ci sono dubbi».