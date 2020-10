Strada tra Campomarino e Portocannone, «I meriti vanno a chi si è speso davvero»

TERMOLI. «La sconfitta è orfana, la vittoria ha sempre tanti padri. Ma infine prevale la verità, che ne ha uno solo». Replica così il consigliere comunale e provinciale Vincenzo Sabella sui lavori effettuati sulla Sp 40, tra Campomarino e Portocannone.

«Per amore di verità mi vedo costretto a replicare ad un articolo pubblicato in data odierna da Termolionline.it e ripreso da un post dell'amico Antonio Saburro assessore comunale di Campomarino.

Sorvolo sul passato e sulle responsabilità, che pur ci sono, ma il dato di fatto è che la strada provinciale 40 e precisamente il tratto tra Campomarino e Portocannone della stessa versava in uno stato pietoso e soprattutto pericoloso da almeno un decennio. Il sottoscritto, essendo rientrato a giugno 2019 in Provincia in qualità di consigliere, circostanza che si verificava quasi in coincidenza con un terribile incidente che ha visto coinvolte due ragazze di Portocannone, alla prima riunione utile con tutti gli altri colleghi consiglieri provinciali e con il Presidente facente funzioni oggi sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci, ha posto la questione con forza e determinazione.

Di lì a qualche mese avviene l'elezione a Presidente della Provincia del sindaco di Termoli Francesco Roberti, al quale la sera stessa dello spoglio, forse anche in modo inopportuno, posi il problema. Arrivai ad annunciare le dimissioni, non certo come minaccia, ma solo perchè qualora non fossi riuscito a sistemare una strada non ravvisavo più l'ultità del ruolo.

Arrivarono presto le rassicurazioni del Presidente e dei colleghi consiglieri.

Concludo dicendo che va benissimo ringraziare tutti, e cioè i sindaci e gli amministratori dei comuni interessati per le tante sollecitazioni, ci mancherebbe, un grazie non si nega a nessuno, ma va altrettanto bene ringraziare chi veramente ha voluto che la strada si sistemasse, superando anche problemi seri di natura tecnica ed amministrativa, è cioè il presidente della Provincia Francesco Roberti, il delegato alla viabilità Orazio Civetta, tutti i colleghi consiglieri, nonchè la struttura della Provincia di Campobasso».