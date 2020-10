Consegnato l'impianto di sollevamento del parco, alleggerito il depuratore del porto

TERMOLI. L’amministrazione comunale per tramite dell’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano comunica che è stato consegnato all’ Acea Molise il nuovo impianto di sollevamento delle acque reflue realizzato all’interno del parco comunale “Girolamo La Penna”.

L’attivazione del nuovo impianto permetterà di alleggerire il carico di reflui che giungevano al porto e che invece saranno destinati all’impianto di Pantano Basso.

Con i verbali di consegna la stessa Acea Molise, dalla prossima settimana, potrà riprendere gli allacci alla rete idrica e fognaria di tutti quei residenti che ne avevano già fatto richiesta da diverso tempo.

E’ il primo passo in prospettiva futura per la delocalizzazione definitiva del depuratore del porto per il quale l’amministrazione comunale di Termoli ha già ricevuto un finanziamento di 3 milioni e 900 mila euro da parte della Regione Molise.