Donna incinta positiva portata al Cardarelli, ma al San Timoteo ci sono altri contagiati

TERMOLI. Come è noto, si aggrava ogni giorno di più la situazione del Covid, sia in Italia che in Molise.

Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi e, sul fronte degli ospedali, si registra un’impennata dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva.

Quello che non pare funzionare più è l’argine del tracciamento.

A testimoniare quello che i numeri rivelano, anche in Molise, la situazione odierna all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove nelle ultime ore si sono affollati i reparti con 6 positivi, provenienti da diversi comuni dell’hinterland e il reparto di Malattie infettive del Cardarelli che non pare sia in grado di assorbire tutti i contagiati che necessitano di sorveglianza e assistenza ospedaliera.

Situazione allo stremo, dunque, in attesa che si sblocchi qualcosa sul cosiddetto blocco Covid. Tra i nuovi positivi anche una donna incinta di Termoli, di 41 anni, trasferita dal reparto di Ostetricia di Termoli al Cardarelli.