Elezioni, chi finge e chi perde

MOLISE. Se rivado, con la mente, ai tanti aspiranti eletti, mi rendo conto che non sia importante chi abbia vinto e chi abbia perso in un Molise in cui, se non cambiano i modi di fare politica, la realtà locale non potrà mai contare su di un effettivo decollo sociale ed economico, ma solo sulla elevazione - in quota-ricchi - dell’eletto di turno. Se abbiamo coscienza di questo assunto, scrivere ‘dalla parte dei vinti’ vorrà dire solo dover parlare dell’elettore passivo. Il perdente è solo lui e non chi sia rimasto trombato. Per capirlo, basta seguire gli ‘slogans’.

Chi, senza essere uomo di studio, pratica i libri, finisce per leggiucchiarli perché non ha tempo di applicarsi, premuto com’è dai richiami della clientela.

Ebbene, questo lettore sembra rimanere attratto più da un’illustrazione, da un titolo o da un corsivo che dai veri e propri contenuti del volume. Si tratta di soggetti anomali che, spesso, ci sorprendono con una citazione rara o con la rivelazione di un dato storico che ci era ignoto. Temiamo, allora, di essere in presenza d’uno studioso d’eccezione, di un erudito inattaccabile o d’uno specialista versato nella sua materia: insomma, di un creatore di ‘slogan’ effervescente. Invece, si tratta solo di un cleptomane che ruba pensieri vari nei grandi magazzini del Sapere

universale allo scopo di ‘èpater’ quel povero elettore che ancora non lo conosce appieno per le sue effettive potenzialità.



Tornando ai politici, fatte le debite eccezioni, abbiamo a che fare con soggetti che, sino ad una ventina di anni addietro, neppure il più scalcinato tra i segretari di sezione avrebbe osato accogliere in un partito per carenza di ‘cursus honorum’. Però, allora, chi pretendeva di divenire candidato poteva almeno contare su di una sorta di censura, che risparmiava eccessi ed esagerazioni. Oggi, con la facilità con cui si ammette in uno schieramento chiunque ne abbia fatto richiesta (purché fornito di un adeguato ‘corredo’ familiare e parentale), l’aspirante politico rimane indifeso da se stesso e può cadere nel ridicolo. Ecco perché si registrano i casi di tanti sindaci che non conoscono quali debbano essere i comportamenti di un primo cittadino e quelli di molti assessori bravi soltanto a conformarsi all’etimo della parola (“persona che se ne sta seduta”, assisa). Negli Anni ’60-’70, invece, ai giovani che volevano dedicarsi alla politica, e che, per questo, chiedevano lumi al Segretario di sezione, quest’ultimo spesso usava rispondere così:

"Ho ascoltato con interesse le idee che hai espresso su questo o su quell’altro problema. Le ho trovato splendide, ma talmente nuove da

mettere in ombra quelle dei politici correnti. Perciò, ti sconsiglio dall’impegnarti. La tua presenza potrebbe suscitare l’invidia dei politici accreditati, finirebbe con l’influire sugli iscritti al punto che questi potrebbero relegare le tue formulazioni tra le scorie da buttare tra i rifiuti. Sarebbe un vero peccato, per cui ti consiglio di serbare le idee esposte solo per te. Tienile ben nascoste e raccontale soltanto ad amici sicuri, come hai fatto con me”.



Bene spesso, c’è chi si chiede se veramente viva contro qualcosa; e ne trae che, da sempre, ha vissuto contro un regime dentro cui vengono ad esplodere tante inquietudini. E così continua a vivere contro, ritagliandosi una fetta di mondo per lavorarci dentro come un tarlo che non si domanda a chi, oppure a cosa, serva l’armadio in cui scava il buco, cosa contenga e che fine farà. Però non si apparta, non volge la schiena alla società locale. Ci si incista dentro, la guarda, se ne serve e - soprattutto - ne diventa il servitore. Ma, gli viene da pensare: non è che questo succeda perché rilevi che sono simili pure gli atteggiamenti di tanti tra lor signori presentatisi alle elezioni? Quelli che, senza avere contezza alcuna dei problemi del Molise o del proprio Comune, mirano soltanto a quelli – più immediati - del proprio ‘particulare’, in uno con quelli previdenziali per l’accaparro di un futuro migliore?



Claudio de Luca