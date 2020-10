Illuminazione carente al Porto di Termoli, la Regione corre ai ripari

TERMOLI. Luci spente al porto di Termoli e la Regione Molise corre ai ripari. Con Decreto Legislativo n° 112/98, sono state trasferite alla Regione le competenze sul Demanio Marittimo, per questo l’ente nell’ambito del territorio comunale di Termoli è competente, ai sensi della L. 84/94 commi 8 e 9, della progettazione ed esecuzione delle opere di grande infrastrutturazione portuale nonché degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti di rilievo regionale. Nel corso del tempo sono pervenute presso il Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato, numerose segnalazioni della Prefettura di Campobasso, della Capitaneria di Porto di Termoli e del Comune di Termoli, in ordine alle problematiche connesse alla carente illuminazione in ambito portuale, come da note ultime della Capitaneria di Porto di Termoli n. 15879 del 07.08.2020, n. 18493 del 17.09.2020 e n. 18691 del 19.09.2020 in cui è stato segnalato: 1) il mancato funzionamento delle torri faro posizionate lungo la banchina di riva Nord-Est; 2) il mancato funzionamento dell’illuminazione posizionata presso il I° e il II° braccio Molo Nord – Muro paraonde.

La Regione ha ritenuto necessario intervenire prioritariamente con estrema urgenza, attraverso l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti, al fine di eliminare le situazioni di grave pericolo per la sicurezza pedonale e veicolare.

A seguito del sopralluogo congiunto con la Capitaneria di porto di Termoli in data 24.09.2020 e da un’indagine di mercato ha interpellato in data 28.09.2020 con nota via mail tre ditte specializzate ed in particolare: la ditta TSAutomazione S.r.l., con sede in Termoli alla Contrada Pantano Basso, la ditta Collatia s.n.c., con sede in Apricena alla Via P.ssa Mafalda, 16, e la ditta Grandi Impianti di Varriano Natale, con sede a Termoli alla via dei Platani, 22, per esperire un sopralluogo congiunto presso il Porto di Termoli con i tecnici di questo Servizio, al fine di verificare lo stato di fatto degli impianti di illuminazione in ambito del Porto di Termoli e quindi, i relativi interventi manutentivi da eseguire attraverso la trasmissione del miglior preventivo.

Sia il 29 che il 30 settembre scorsi sono stati eseguiti i sopralluoghi con le ditte che avrebbero dovuto far pervenire presso questo Servizio, via posta elettronica, i relativi preventivi, entro le ore 12 del primo ottobre.

E’ stata ritenuta favorevole per l’Amministrazione l’offerta formulata dalla ditta Collata s.n.c.; poiché è stato ritenuto estremamente necessario ed urgente, provvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione afferenti le torri faro posizionate lungo la banchina di riva Nord-Est nonché, quelli riguardanti l’illuminazione posizionata presso il I° e il II° braccio molo Nord – Muro paraonde, al fine di eliminare le situazioni di grave pericolo per la sicurezza pedonale e veicolare, è stato affidato alla ditta l’onere della manutenzione, per 6.700 euro più Iva.