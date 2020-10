Metanodotto Larino-Chieti passerà a 90 metri nel sottosuolo a Bosco Corundoli

MONTECILFONE. Novità in chiaroscuro sul procedimento inerente il passaggio del metanodotto Larino-Chieti nel territorio di Montecilfone, con specifico riferimento al bosco Corundoli, che l'amministrazione Manes vorrebbe preservare. Dal Mise, il Ministero dello Sviluppo economico, è giunta una nota che autorizza la variante al progetto, affinché sia meno invasivo, con le condotte da posizionare in "trenchless" a 70 metri di profondità rispetto al suolo boschivo. Il 31 luglio scorso la Regione Molise ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante, circa la compatibilità della stessa con l'esercizio dell'uso civico di bosco e pascolo permanente.

Un'opera autorizzata proprio con decreto del Mise, che rese dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, la cui realizzazione è stata già eseguita nelle aree contigue a monte e a valle del tratto in variante, e della conseguente esigenza di consentire alla Sgi, il completamento dei lavori.

La variante prevede nel tratto di attraversamento del bosco di querce con la trivellazione orizzontale controllata, che riguarderà 874 metri rispetto ai 1.056 complessivi, con interramento fino alla profondità massima di 90 metri dalla superficie. La variante segue una prescrizione della commissione Via interregionale, circa l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sulla vegetazione, al fine di azzerare i possibili impatti di carattere forestale sull'area boschiva e di non pregiudicare l'esercizio dell'uso civico sul bosco stesso, come la raccolta di legname. Se dal punto di vista ambientale l’amministrazione Manes potrebbe aver raggiunto lo scopo di evitare la devastazione del bosco Corundoli in superficie, la Regione Molise non parrebbe più voler indennizzare il Comune, circostanza che al sindaco Manes non piace affatto. Per questo, è in valutazione il ricorso al Tar contro il mancato indennizzo per gli usi civici.