Due positivi a Casacalenda, la "sindaka" Lallitto convoca il Coc

CASACALENDA. «In piena contezza della situazione e mentre si stanno ricostruendo le catene dei contatti, vi infomo, come di dovere, che abbiamo due casi positivi a Casacalenda.

Le persone coinvolte hanno contratto il virus presumibilmente al lavoro (fuori dal nostro Comune) e sono in isolamento già da martedì sera. Stanno bene e per ora sono totalmente asintomatici.

Vi prego di non fare gli investigatori poichè il rispetto della privacy è un diritto fondamentale.

Il mio compito è quello di preservare la comunità e agire per garantirne la sicurezza. Quello di tutti noi è proteggerci e salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri prossimi. Vi terrò aggiornati sull'evolversi della situazione.

Intanto vi chiedo, ancora, di continuare a mantenere un atteggiamento positivo, non indagatorio e assolutamente collaborativo.

Il Virus c'è, si muove molto più velocemente e facilmente di quanto immaginiamo e non possiamo permetterci errori di superficialità. Oggi pomeriggio convocherò il Coc per rimettere in atto iniziative che posssano far sentire tutti più tranquilli».

Lo annuncia la "sindaka" Sabrina Lallitto