Raddoppio ferroviario, altra interrogazione al Ministro per l'Ambiente Sergio Costa

TERMOLI. Torna di nuovo d’attualità parlamentare la vicenda del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Il deputato dem Ubaldo Pagano ha presentato una interrogazione a risposta scritta in Commissione, rivolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. «La legge n. 443 del 2001, conosciuta anche come legge Obiettivo, è il provvedimento di programmazione dell'opera di ammodernamento delle infrastrutture nazionali, con lo scopo di definire a livello normativo, finanziario ed operativo la realizzazione per il decennio dal 2002 al 2013 delle opere pubbliche definite strategiche e di preminente interesse nazionale.

Tra queste, è previsto anche il raddoppio della linea Adriatica Bologna-Bari e, in particolare, il secondo e terzo lotto del tratto Termoli-Ripalta, per la cui realizzazione sono già stati destinati 700 milioni di euro di fondi Cip; l'infrastruttura consentirebbe il superamento del binario unico lungo 27 chilometri che impedisce il raddoppio della linea ferroviaria nel tratto tra Pescara-Bari; l'opera è stata di recente inserita fra le 130 infrastrutture strategiche individuate dal «Decreto semplificazioni», ossia quelle che avranno la priorità e un iter accelerato; nel mese di luglio 2020, però, come riportato da alcuni organi di stampa, la commissione Valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato parere negativo alla compatibilità ambientale al progetto Rfi dell'opera.

Tra i motivi addotti, «la presenza di rumori di cantiere che potrebbero arrecare danni all'avifauna» e, in particolare, «alla specie protetta dell'uccello fratino» e alla ghiandaia marina; per superare tali impedimenti, sarebbe stata necessaria, secondi gli esperti della tutela faunistica in seno alla citata commissione, una nuova riprogrammazione dell'infrastruttura, con opere di rinaturalizzazione di nuove aree e di interventi utili a ridurre il rumore e contenere ogni impatto sull'avifauna, con l'aggravio inevitabile di costi aggiuntivi e tempi più lunghi di realizzazione; l'interrogante apprende da diversi organi di stampa che la Sottocommissione Via-Vas del Ministero, dopo la bocciatura del progetto di raddoppio Termoli-Lesina, ha richiesto ad Rfi alternative progettuali del tracciato che risultino meno impattanti sul territorio e verso la popolazione locale; in merito, il gruppo di lavoro ministeriale ha specificato che: «è opportuno che Rfi ponga in essere ulteriori opzioni risolutive innovative in grado di intervenire direttamente sulla fonte dinamica generatrice del rumore, sugli aspetti legati ai ricettori e non esclusivamente sul suo abbattimento attraverso metodi inadeguati e non più proponibili».

Questa serie di stop rallenta la realizzazione di un'opera fondamentale per la connessione ad alta velocità e alta capacità tra Sud e Nord del Paese, sia in termini di trasporto merci che di mobilità delle persone, se siano in possesso di informazioni utili a confermare o smentire quanto rappresentato in premessa; se si intendano fornire chiarimenti sugli elementi oggettivi di natura tecnica sulla base dei quali la citata commissione ha espresso nuovamente parere negativo; se non si ritenga, stante la priorità strategica dell'opera, di intraprendere le iniziative di competenza necessarie a modificare il parere espresso sull'opera».