CRATERE. Dopo il primo intervento della "sindaka" Sabrina Lallitto dopo pranzo sui casi di coronavirus a Casacalenda, che nel frattempo sono lievitati da 2 a 3, arriva il video della prima cittadina, che spiega la situazione attuale in paese.

Non solo, a Colletorto prosegue a spron battuto la campagna di tamponi dopo il cluster riferito alla scuola locale. Oltre 130 quelli effettuati oggi, con una fila di auto, che testimonia l'impegno in loco per tracciare contatti, utile a prevenire la diffusione del Covid.

«Effettuati nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020, con il sistema del drive-in, 131 tamponi in largo Angioino. Si ringrazia il personale della Asrem per la disponibilità e la collaborazione della Pubblica Assistenza “Carmela Ciniglio” nella gestione del servizio. Un grazie di cuore a tutti i cittadini che con senso di responsabilità hanno partecipato pazientemente ai controlli. Nell’attesa di ricevere risultati dei nuovi campioni, si rinnova l’invito a rispettare tutte le prescrizioni del Governo, in particolare l’utilizzo della mascherina. Al momento il numero dei positivi, risultati dai precedenti tamponi, è di 12.

