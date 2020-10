Ancora un immigrato positivo a Montenero, guarisce la prima contagiata della seconda ondata

MONTENERO DI BISACCIA. In ritardo sul "Gruber time", delle Otto e mezzo, la sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci dà il buonasera a tutti, «anche oggi contiamo un nuovo positivo al Coronavirus nel nostro paese; si tratta di una persona di nazionalità straniera attualmente ricoverata, secondo quanto appreso dal Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Asrem, presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli.

La buona notizia di oggi è che la prima contagiata nel nostro paese dall'inizio di questa seconda ondata pandemica, è finalmente guarita. Si tratta della donna ultrasettantenne che ha avuto conferma dei tamponi negativi.

A lei e alla sua famiglia vanno gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta.

Informo inoltre che questa mattina ho partecipato a un incontro in videoconferenza con alcuni rappresentanti della Prefettura, della Questura, delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza), di alcuni comuni molisani e del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Asrem, finalizzato all'adozione di alcune linee comuni in merito a questa emergenza sanitaria.

L'occasione è stata molto utile per fare il punto dalla situazione sulle rispettive problematiche insistenti nei vari centri urbani e per richiedere un'interlocuzione continua per ciò che concerne le attività di prevenzione e di controllo del territorio; dall’incontro è emersa la massima disponibilità da parte di tutti gli attori istituzionali presenti al tavolo».