«Spero che il tempo lenisca le mie ferite, questa vicenda mi ha distrutto la vita»

PORTOCANNONE. «Spero che il tempo possa lenire le mie ferite. Questa vicenda mi ha distrutto la vita». Commenta così Giada Vitale la traduzione in carcere dell’ex parroco di Portocannone, don Marino Genova. Da tre giorni il sacerdote si trova nel penitenziario di Rebibbia, a Roma, dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione lo scorso 18 settembre a 4 anni e 10 mesi.

«Parlo di vicenda in quanto i danni non li ha solo prodotti don Marino Genova, ma anche ogni protagonistadi questo procedimento giudiziario. Io doppiamente vittima, sia degli abusi che di una giustizia parziale, sommaria e cieca.In questa storia non ci sono né vincitori e né vinti. Non fa mai piacere vedere un uomo in carcere, non provo alcun sentimento di vendetta nei suoi confronti. Il percorso che ho compiuto in questi anni èstato finalizzato solo perché riconoscessero il mio stato di vittima.

Ho subito ingiustamente maldicenze e offese da persone che avrebbero dovuto accogliermi e proteggermi. Voglio guardare avanti e continuare a difendere i miei diritti auspicando che esista una Giustizia giusta».