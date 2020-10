Il giorno della protesta: amministratori e cittadini sul viadotto Bovara

BONEFRO. E’ giunto il giorno della protesta. Questa mattina, alle ore 11, presso il ponte Bovara lungo la SP 159 in agro di Bonefro, si svolgerà il presidio di protesta per ribadire le criticità della viabilità locale e chiedere interventi risolutivi.

Il presidio, composto da amministratori locali e cittadini, sarà svolto in maniera statica e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, indossando la mascherina e nel rispetto del distanziamento fisico. «E' importante partecipare», lo sottolinea il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano.

«Per quanto riguarda la messa in sicurezza della S.P. 159, con particolare riferimento al ponte denominato “Bovara”, oggetto di un cospicuo finanziamento regionale frutto di specifico accordo di programma tra i sindaci del territorio, come da delibera di Giunta della Regione Molise n. 242 del 29.6.2017, si segnala che l’intervento di ripristino risulta essere ancora in fase di progettazione.

Si rappresenta, ancora una volta, la gravità e la pericolosità della situazione del ponte “Bovara” e la necessità di un avvio urgente dei lavori», uno dei punti critici segnalati nella lettera inviata al prefetto di Campobasso.