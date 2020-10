Torna l'ora solare, tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora

TERMOLI. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2020, tra sabato e domenica, tornerà l’ora solare. Questo vuol dire che le lancette andranno spostate indietro di un’ora e che guadagneremo tutti un’ora di sonno in più. con il ritorno dell’ora solare la mattina avremo la luce del giorno che illuminerà sin da subito le nostre case, ma la sera farà buio prima. In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966 in linea con altri paesi dell’Unione Europea.

L'ora legale, come da prassi, tornerà nell'ultimo fine settimana di marzo, domenica 28 marzo 2021. Potrebbe essere anche l'ultima volta, ad aprile si deciderà se proseguire o meno con questo sistema.