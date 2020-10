«Bene aprire ai laboratori privati, ma processate i tamponi anche nei distretti a Termoli e Isernia»

TERMOLI. «Il presidente Toma ed il commissario ad acta per la sanità Giustini stanno facendo benissimo ad aprire alla possibilità di processare i tamponi anche presso i laboratori privati “accreditati e certificati”, come peraltro già previsto dalla riforma della diagnostica di laboratorio del 2015.

Nessun ruolo sostitutivo ma una utile collaborazione per il bene comune non deve scandalizzare nessuno perché l'urgenza di allargare le possibilità di lotta alla pandemia non può prevedere inutili e preconcette posizioni ideologiche di rifiuto».

Arriva l'endorsement da parte del patologo clinico Giancarlo Totaro, in trincea mediatica ormai da mesi, sull'emergenza epidemiologica da coronavirus.

«Quando è guerra, è guerra e in tempo di "guerra" tutti gli abili e utili al servizio devono essere arruolati, quindi che ben vengano anche i privati però anche il territorio e gli ospedali di Termoli e Isernia in primis devono essere messi in grado di processare i tamponi.

La sinergia con il pubblico in questo caso è assolutamente accettabile e plausibile vista la recrudescenza della epidemia in corso.

Nessun pregiudizio verso i privati ma è importante che oltre che aprire ai privati il Presidente ed il commissario allarghino la possibilità di lavorare i tamponi anche presso i laboratori degli ospedali di Termoli ed Isernia ancorché eseguire i tamponi rapidi anche presso i distretti sanitari di base».