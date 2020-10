TERMOLI. Generazione social al suo secondo appuntamento trova due giovani termolesi quasi ventenni, che vogliono dare un loro messaggio appropriato alla loro età, attraverso la musica, la col genere Indie.

Lo hanno fatto pubblicando il loro primo video dal titolo "Sigaretta".

Loro sono Fausto Ponsanesi e Stefano Bassani, il primo è quello che dà voce e ha scritto il testo di "Sigaretta", il secondo ha composto la musica.

Nella creazione di questa opera prima in video musicale, oltre a loro due ci sono anche il filmmaker che ha girato le scene che ritraggono angoli suggestivi della nostra città e si chiama Biagio Ciavarella, mentre nel video c'è anche una presenza femminile che da un tocco di classe in più ed è una loro carissima amica Sara Biraschi.





Il video solo dopo 3 giorni di pubblicazione su YouTube ha avuto 5.500 visualizzazioni.

Ottimo risultato, la musica e il testo è accattivante, i due ragazzi come si dice quando si è di fronte a due ragazzi dall'aria positiva, sono all'acqua e sapone, hanno idee chiare su quello che vogliono trarre da questo loro progetto.

Noi ascoltandoli abbiamo voluto dar loro un aiuto o meglio una spinta per farli conoscere meglio, speriamo di riuscirci sono due ragazzi davvero in gamba, Fausto o come si fa chiamare Faustoapposta e Stefano. La canzone è uscita anche su tutti gli store digitali oggi.