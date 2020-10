TERMOLI. “I coltellinai di Frosolone, capaci di perfezionare continuamente le produzioni, fanno da sempre dell’artigianato delle lame una vera e propria arte. E oggi come nei trascorsi secoli di tradizione, l’inventiva, la creatività, la non serialità sono gli elementi di forza che fanno primeggiare la qualità e l’estetica degli arnesi da taglio di Frosolone,scriveva Francesco Jovine.

Degli artigiani di coltelli di Frosolone era parte attiva fin da giovane Gabriele Paduano che questa mattina all'alba all'età di 92 si è spento serenamente, circondato dall'affetto della sua numerosa schiera di figli e il resto della famiglia guidati dalla signora Michelina, la moglie, che davvero se lo coccolavano e curavano con amore che andava aldilà di quello normale patriarcale.

Franco il primogenito, seguito da Anna, Michele che risiede in Belgio ma sta tornando per salutare il babbo, Giovanni, Antonietta, Luciano, Roberto e Fiorella, una bella e unita famiglia dove il rispetto per tutti era alla base di tutti.

Gabriele decise nel lontano 1964 di lasciare la sua terra natia, Frosolone, per scendere in riva al mare Adriatico, scegliendo Termoli come sede dove proseguire la sua vita, sia familiare che lavorativa, di artigiano costruttore di coltelli, come da tradizione di Frosolone città dei coltelli.

Una attività che negli anni è proseguita fiorente, tanto da potergli permettere di far crescere insieme alla sua Michelina, una donna tutta d'un pezzo che quando Gabriele era al lavoro doveva badare all'educazione della squadra di figli, una famiglia nutrita, e bisogna dire che conoscendo quasi tutti loro, dobbiamo dire che Michelina abbia compiuto un capolavoro.

Da bottega a negozio, con Gabriele anche commerciante, ma sempre col soprannome delle origini “L’Arrotino”.

Gabriele fisicamente un uomo non grande, ma come si dice tutta sostanza, a lui bastava uno sguardo per far capire di cambiare registro.

Questa dei Paduano è una delle famiglie patriarcali che ancora resistono, affilando e costruendo lame di coltelli, ha davvero saputo creare un menage familiare che in tempi non facili del dopoguerra era una bella impresa.

Gli otto figli oggi tutti in gamba ne sono la prova.

Gabriele oltre a essere un ottimo capofamiglia può vantare anche un ricordo in 92 anni di vita, non ha mai per fortuna conosciuto un letto di ospedale, detto oggi per quello che stiamo vivendo è davvero una notizia importante.

La redazione di Termolionline, l'editore Nicola Montuori, il direttore Emanuele Bracone estendono le più sentite condoglianze alla famiglia Paduano.

I funerali avranno luogo domani 25 ottobre alle ore 16 nella chiesa Gesù Crocifisso muovendo dall’abitazione in viale d’Italia, 41. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e l’ingresso in chiesa è consentito in base alla disponibilità.