Annullata la “Pedalata per commemorare gli angeli di San Giuliano di Puglia”

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Ciclismo amatoriale: annullato per Covid l’evento “Pedalata per commemorare gli angeli di San Giuliano di Puglia”.

Le Associazioni sportive dilettantistiche di ciclismo su strada “Cycling Team Usconio” di Guglionesi, il “Team Termoli” ed il “Team Bike” di Termoli, rinunciano alla “Pedalata per commemorare gli angeli di San Giuliano”, evento che ricorda le piccole vittime del terribile terremoto del 31 ottobre 2002, un avvenimento che ha colpito duramente tutta la comunità molisana. Le associazioni, in comune accordo hanno deciso di non organizzare l’uscita in bici causa Covid, che si sarebbe dovuta svolgere domenica primo novembre.

Ma è giusto così, l’evento organizzato da diversi anni, dalle tre associazioni del basso Molise, richiama tantissimi amanti delle due ruote, che arrivano anche da fuori regione ed è troppo rischioso con il Covid-19. Ci mancherà il clima di aggregazione socio-sportiva, ma soprattutto mancherà quell’atmosfera spirituale che i partecipanti provano e sentono nell’animo durante tutto il tragitto, fino all’arrivo a San Giuliano. Ma non si poteva fare diversamente, poiché i divieti di assembramento e le norme per garantire un livello adeguato di tutela per i partecipanti, non ci avrebbe permesso di pedalare con tranquillità e spensieratezza così come noi tutti avremmo voluto. Le associazioni “Cycling Team Usconio” e il “Team Bike” sono certi di aver preso responsabilmente questa decisione, diamo appuntamento a tutti al prossimo anno con l’impegno di organizzare un’edizione ancora più rilevante.