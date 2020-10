"School of Green", vincitrici le classi prime delle elementari a Guglionesi

GUGLIONESI. Si è svolta ieri mattina, presso l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, la premiazione del contest di ItalianGas “School of Green”.



ItalianGas, azienda di energia, luce e gas, operante in tutta Italia e con sede legale e operativa a Termoli, ha organizzato un concorso destinato agli alunni delle scuole primarie di tutta Italia, intitolato “School of Green”, al fine di diffondere un messaggio di sostenibilità e risparmio energetico e favorire l’insegnamento nelle scuole di tutte quelle pratiche tese a ridurre la nostra impronta ecologica sul pianeta.

“Siamo sicuri che una coscienza ecologica globale sia possibile solo attraverso l’educazione e la crescita dei più piccoli e che solo il loro contributo può salvare realmente il nostro pianeta” riferisce l’amministratrice di Italian Gas, l’ingegnere Lorenza De Marinis. Carica di energia e ottimismo prosegue “Pertanto abbiamo chiesto a scuole e classi di tutta Italia di presentarci le loro attività ecosostenibili, i progetti più green, le iniziative più rispettose della natura, distribuendo periodicamente e gratuitamente un mensile a fumetti con insegnamenti e giochi su tematiche care all’ecologia, dalla raccolta differenziata alle fonti di energia rinnovabili, alla mobilità sostenibile. La vera sfida è stata quella di spiegare tematiche complesse provando ad usare il linguaggio semplice dei bambini, speriamo di esserci riusciti a trasferire qualcosa di veramente utile.”

L’iniziativa è durata 8 mesi e si è sviluppata per tutto l’anno scolastico, hanno partecipato 40 scuole e 120 classi in varie regioni italiane e in premio ItalianGas ha messo a disposizione un buono di € 3.000 per la scuola più green e un oggetto multimediale per la classe più ecosostenibile.

Sono giunti decine di progetti finali e gli alunni sono stati bravissimi, sotto la preziosa guioda e collaborazione delle loro maestre, a esprimere con creatività il loro impegno a proteggere l'ambiente, dimostrando che il futuro è in buone mani.

Sono state proprio le classi prime (attuali seconde) della scuola primaria di Guglionesi, grazie alla creazione di una borsa porta pc ecologica, ad aggiudicarsi il premio di “Classe più Green di Italia”, ricevendo quindi in premio dei tablet per sviluppare e accrescere le loro competenze digitali anche a supporto dell’ambiente.

Interviene poi il Dott Paolo De Notariis, referente Marketing e Comunicazione dell’azienda.“Avevamo previsto di organizzare un grande evento pubblico gratuito destinato a tutti gli alunni che hanno partecipato al Contest, ma l’emergenza COVID-19 non ci ha permesso di realizzarlo. Siamo stati costretti a premiare i piccoli vincitori con un evento in streaming sui canali social, a cui hanno partecipato anche la giuria di esperti scelta apposta per decretare i vincitori. Ovviamente anche i vincitori sono stati chiamati a fare un saluto e il loro grande entusiasmo è stato per noi la soddisfazione più grande”.

La premiazione virtuale è avvenuta il 18 giugno 2020, quella fisica e distanziata Venerdì mattina alla presenza delle Insegnanti che hanno seguito i bambini in questo contest, Fedora Di Narzo e Maria Concetta Mammarella, della Preside Patrizia Ancora, oltre che dei meravigliosi bambini, i veri vincitori del concorso. Il ricordo dei giochi, degli esperimenti e dei laboratoti fatti è vivo più che mai e l’entusiasmo alle stelle, sia i bambini che le insegnanti si dichiarano prontissimi a partecipare di nuovo, ovviamente per vincere ancora!

Il ringraziamento di ItalianGas va anche alla Scuola GIOVANNI XXIII - 2° Circolo didattico di Fasano che ha vinto il premio per la “scuola più Green d’Italia”.

L’augurio più sincero è che tutti i bambini partecipanti possano realmente fare tesoro degli insegnamenti ricevuti e tradurli nella loro vita quotidiana.