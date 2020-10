Seconda ondata e primi positivi, Bellotti riunirà il Coc lunedì a Guglionesi

GUGLIONESI. Primi casi di coronavirus nella seconda ondata a Guglionesi e il sindaco Mario Bellotti esce allo scoperto.

«Ho ricevuto la formale comunicazione da parte di Asrem circa tre casi di positività al virus Sars Cov 2 a Guglionesi, Comune che fino a questo momento era rimasto immune dal contagio. Voglio prima di tutto rassicurare la popolazione sulle condizioni dei nostri tre concittadini che hanno contratto il virus: si tratta di tre persone maggiorenni, delle quali nessuna ha avuto contatti con studenti e personale scolastico, e che si trovano in quarantena già da giorni. Ho parlato con loro e messo a disposizione la struttura comunale. Rinnovo la nostra vicinanza e il nostro pieno sostegno, e informo che per lunedì mattina ho convocato il Coc, il nostro Centro Operativo Comunale che per la verità non è mai stato chiuso fin dall’inizio dell’emergenza.

In queste ore le autorità sanitarie stanno effettuando un accurato screening epidemiologico tra i contatti stretti dei tre concittadini risultati positivi.

E’ probabile che il cluster di Guglionesi possa allargarsi e che nelle prossime ore altre persone possano risultare positive al tampone oro-faringeo. Questo non deve spaventarci, perché ormai sappiamo la facilità con la quale il virus si diffonde, specie negli ambienti familiari, ma deve indurci a rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione. Indossiamo la mascherina sempre, manteniamo il distanziamento il più possibile, anche in ambienti domestici, laviamoci sempre le mani con acqua e sapone oppure utilizzando i gel igienizzanti e curiamo la nostra igiene; riduciamo qualsiasi tipo di contatto fisico e, nel modo più assoluto, evitiamo assembramenti e luoghi affollati, specialmente se al chiuso.

Le nostre forze dell’ordine, nell’ottica di una collaborazione tra Istituzioni finalizzata ad arginare il contagio, hanno garantito una ulteriore stretta sui controlli che in questo momento sono necessari per ragioni di sicurezza collettiva. Ricordo che la Protezione Civile locale, come nella rima fase, è pronta a intervenire per qualsiasi esigenza.

Il Comune di Guglionesi, tramite il sottoscritto, ha incontrato nelle ultime ore i responsabili territoriali della sicurezza, dal Questore al Prefetto, nonché i sindaci dei Comuni di Termoli, Campobasso, Riccia, Larino e Montenero di Bisaccia, cioè i centri più popolosi della Provincia, per un confronto sulla attuale situazione relativa al contagio in Molise a garanzia di un piano di coordinamento condiviso sull’emergenza.

Voglio inoltre rassicurare che tutti i contatti considerati a rischio a Guglionesi perché collegati ai primi tre casi certificati si trovano in quarantena. La Asrem sta facendo le verifiche del caso e sta ricostruendo la catena epidemiologica».